بـ41 مئوية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان 41 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.