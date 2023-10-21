بـ41 مئوية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان 41 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في الصمان، 41 مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والدمام والأحساء والدهناء 39 درجة، والتنهات 38 درجة، وكل من المدينة المنورة وينبع والخرج 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها 13 درجة، والباحة وطريف والقريات 15 مئوية، وتبوك وعرعر ونجران والطائف 17 درجة.
وسجلت الدمام وأبها والباحة والطائف والسودة أعلى رطوبة 95 و90%.