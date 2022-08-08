بعد واقعة بطاقة زوجته.. كاتب سعودي يطالب بإيقاف الشراء بدون الرقم السري

وفي مقاله "إلى البنك المركزي!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "تعودت أن أكتب في هذه الزاوية بعض ما يهم الناس، وليس كله، ولأن ما حدث بالأمس هو شيء مخيف جدًّا، خاصة حين تضيع الأمانة من صدور أولئك الذين (لا) يهمهم سوى الاستمتاع بمال غيرهم، ولأن ما حدث هو بسبب تلك التسهيلات التي قدّمتها البنوك بهدف الحد من العدوى من كورونا؛ حين سهلت الشراء من خلال نقاط البيع بدون رقم سري، لتصبح ثغرة استغلها السراق ليمارسوا الأذى بطريقة سهلة جدًّا، وهو ما حدث بالفعل مع زوجتي؛ حيث فقدت بطاقة الصراف، لتقع في يد لص خبيث بات ليله كله ساهرًا، يتقضى من "بنده" ومن مراكز التسوق الكثيرة على حسابها، لتصحو المسكينة وتكتشف أن بطاقتها ضاعت، وأن اللص سرق مالها، وتمادى حتى وصل به الحال إلى الصراف الآلي، ليسحب منه نقدًا، لولا أن حظه خذله بسبب الرقم السري، الذي لم يكن سهلًا!! ليتم اكتشاف الأمر، ويأتي بعدها الاتصال بالبنك، وإيقاف البطاقة!!