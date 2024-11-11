مجموعة stc تعزز موقعها كمركز رقمي وتواصل تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو في مراكز البيانات والكيابل البحرية

تواصل مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو في مجال مراكز البيانات والكيابل البحرية، معززةً مكانتها كمركز رقمي رئيسي في الشرق الأوسط. يأتي ذلك بعد وضع حجر الأساس لمشروعين تقنيين استراتيجيين عبر شركتيها التابعتين stc البحرين وCenter3، وهما مجمع لمركز البيانات في البحرين، وجزء من أطول كابل بحري في العالم تحت اسم “أفريقيا 2 بيرل” بطول 45,000 كيلومتر، بإجمالي استثمارات يبلغ 300 مليون دولار.
وتعد هذه المشاريع استكمالاً لاستثمارات المجموعة عبر شركتها التابعة سنتر 3 في قطاع مراكز البيانات، التي وصلت إلى 25 مركزاً، إلى جانب توسعها في الاستثمار في الكابلات البحرية، التي بلغت 16 كيبلًا بحريًا تربط ثلاث قارات، بما فيها “كيبل الرؤية السعودي” المملوك بالكامل للمجموعة عبر سنتر3 والمزود بثلاث محطات إنزال تضمن استمرارية وموثوقية خدمات نقل البيانات، ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة طويلة الأمد.
هذا ويُعد كابل “أفريقيا 2 بيرل” إنجازاً مهماً في هذا السياق، إذ يربط بين 33 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يدعم رؤية مجموعة stc في التوسع العالمي وتدفق البيانات والاتصالات، ويعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي عبر القطاعات المختلفة على المستوى الدولي.