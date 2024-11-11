مجموعة stc تعزز موقعها كمركز رقمي وتواصل تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو في مراكز البيانات والكيابل البحرية

وتعد هذه المشاريع استكمالاً لاستثمارات المجموعة عبر شركتها التابعة سنتر 3 في قطاع مراكز البيانات، التي وصلت إلى 25 مركزاً، إلى جانب توسعها في الاستثمار في الكابلات البحرية، التي بلغت 16 كيبلًا بحريًا تربط ثلاث قارات، بما فيها “كيبل الرؤية السعودي” المملوك بالكامل للمجموعة عبر سنتر3 والمزود بثلاث محطات إنزال تضمن استمرارية وموثوقية خدمات نقل البيانات، ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة طويلة الأمد.