سعد بن صليب العتيبي: يوم التأسيس خطوةٌ أولى على طريق التاريخ لمستقبل ألهَمَ العالم أجمع

وأشار إلى أن مرور ثلاثة قرون على تأسيس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى؛ يجعلنا نستحضر التاريخ لنتذكر ما ارتكزت عليه بلادنا من مبادئ الإيمان بالكتاب والسنة نهجًا ودستورًا، وما قامت عليه من دعائم الأمن والاستقرار؛ لتستمر المملكة العربية السعودية على ذلك النهج القويم والمبادئ الراسخة التي أُسست عليها.