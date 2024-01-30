متى تلحق السنة الهجرية بالميلادية وتسبقها للأبد؟.. صورة زمنية يبلورها "المسند"

وأبان "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المدة تكون 10 أيام إذا كانت السنة الهجرية كبيسة (355 يوماً) والميلادية بسيطة (365) يوماً، و11 يوماً إذا كانتا الهجرية والميلادية بسيطتين أو كبيستين، و12 يوماً إذا كانت الهجرية بسيطة (354) والميلادية كبيسة (366).