متى تلحق السنة الهجرية بالميلادية وتسبقها للأبد؟.. صورة زمنية يبلورها "المسند"

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بمدد تتفاوت قد تصل إلى 12 يوماً، مشيراً إلى صورة زمنية تربطهما وتكشف العلاقة.
وأبان "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المدة تكون 10 أيام إذا كانت السنة الهجرية كبيسة (355 يوماً) والميلادية بسيطة (365) يوماً، و11 يوماً إذا كانتا الهجرية والميلادية بسيطتين أو كبيستين، و12 يوماً إذا كانت الهجرية بسيطة (354) والميلادية كبيسة (366).
وأضاف: "لهذا الهجرية تتقدم كل عام بمعدل 11 يوماً نسبة للسنة الميلادية (كل ثلاث سنوات تتقدم شهراً واحداً)"، وعليه ستلحق السنة الهجرية بالميلادية عام 20841هـ م. ليصبح التاريخ 1 محرم 20841هـ يوافق 28 ديسمبر 20841م.
وتابع: "سيستمر النظامان 33 سنة من عام 20841 حتى 20874 برقم واحد بعدها ستسبق الهجرية الميلادية للأبد، فيما سيتوافق الهجري مع الميلادي باليوم والشهر والسنة يوم الثلاثاء 1/ 5/ 20874هـ م، هذا والله أعلم".