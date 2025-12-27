"المالك" محذراً المجلس الانتقالي: لا تلعبوا بالنار في اليمن

يحذّر الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة"، من خطورة "اللعب بالنار " في اليمن عبر التصعيد العسكري الأحادي الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بدخول قواتصه إلى معسكرات المحافظتين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدد وحدة الصف اليمني، وتضر بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية، وتضع البلاد أمام سيناريوهات خطيرة، في وقت تواصل فيه المملكة العربية السعودية جهودها لاحتواء الأزمة والدفع نحو الحلول السلمية الشاملة.