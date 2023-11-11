"أسبار" ينظم ندوة عن "التحديات الأمنية في ظل النزاعات المسلحة"

وأكثر من ذلك هناك فراغات قانونية على مستوى قواعد القانون الدولي أو نطاق الأمم المتحدة التي تتيح المجال لبعض الدول لكي تتعامل مع هذه المقتضيات بسبل متحايلة سواء على مستوى إعمال بعض التدخلات أو على مستوى توظيف القوى، بذريعة الدفاع الشرعي أو حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي أو فيما يتعلق باستثمار الإمكانيات القانونية بسبل منحرفة.