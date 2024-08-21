"الغذاء والدواء" تُعرف رواد الأعمال بالإجراءات الخاصة بنشاط "منتجات التجميل"

وتأتي هذه الورشة لتعزيز المعرفة لدى رواد الأعمال والمهتمين بالإجراءات اللازمة والأنظمة للبدء في ممارسة النشاط التجاري وتطويره، واستعراض المستجدات المتعلقة بالاستثمار في مجال المنتجات التجميلية في السوق السعودي، والأدوار التي تقوم بها الهيئة ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة وجودة منتجات التجميل، وإيجاد الحلول للعقبات والمشكلات التي قد يواجهها المستثمر، ورفع مستوى ثقتهم للدخول في السوق.