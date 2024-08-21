"الغذاء والدواء" تُعرف رواد الأعمال بالإجراءات الخاصة بنشاط "منتجات التجميل"

أقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مركز التدريب والمؤتمرات بالمبنى الرئيس للهيئة بمدينة الرياض اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "دعم رواد الأعمال والمنشآت المستجدة في مجال منتجات التجميل"؛ سعيًا منها لدعم رواد الأعمال، ومسؤولي المنشآت المستجدة والمهتمين في الاستثمار المحلي، في مجال منتجات التجميل، وذلك من خلال جلسات استشارية وورش عمل متعددة تقام في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الورشة لتعزيز المعرفة لدى رواد الأعمال والمهتمين بالإجراءات اللازمة والأنظمة للبدء في ممارسة النشاط التجاري وتطويره، واستعراض المستجدات المتعلقة بالاستثمار في مجال المنتجات التجميلية في السوق السعودي، والأدوار التي تقوم بها الهيئة ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة وجودة منتجات التجميل، وإيجاد الحلول للعقبات والمشكلات التي قد يواجهها المستثمر، ورفع مستوى ثقتهم للدخول في السوق.
وشهدت الورشة إقامة نشاطات تدريبية، إضافة إلى عرض اللوائح التنفيذية والفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في مجال تصنيع وتسويق منتجات التجميل، التي يبلغ عددها 154 مواصفة قياسية.
كما قدم مسؤولو وخبراء "الغذاء والدواء" الإجابات عن كل ما طُرِح من أسئلة واستفسارات تتعلق بمحاور الورشة، ووزّعت حقائب تدريبية على المستفيدين تضمنت جميع تفاصيل التشريعات الخاصة بمنتجات التجميل.