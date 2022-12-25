"مفاتيح النجاح".. برنامج مبتكر من "نيوم" لتأهيل 600 طالب لوظائف المستقبل

ويقام البرنامج، الذي تنظمه نيوم في جامعة تبوك، بالشراكة مع مشروع "كيز"، المتخصّص في تمكين الشباب، بالتعاون مع وزارة التعليم والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وعددٍ من المنظمات والجهات غير الربحية، على مدى 8 أسابيع، ويستهدف 600 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية في منطقتَي نيوم وتبوك ومن طلبة السنة التحضيرية بجامعة تبوك، إضافة إلى مشاركة 50 معلماً ومرشداً أكاديمياً للإشراف على الطلبة طيلة فترة البرنامج.