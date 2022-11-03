"المشروع" يكشف سر وقوف 3 طائرات منذُ 30 عاماً في حي الرويس بجدة؟

من جانبه، كشف الزميل عبدالله الأسمري رئيس تحرير البرنامج عن امتلاك الأكاديمية العديد من المرافق التدريبية الفريدة على مستوى الشرق الأوسط والتي تحاكي الواقع لأصعب الظروف التي قد تمر بها الرحلات الجوية ومن خلالها يكتسب المتدربون مهارات عالية جداً تساهم كثيراً في رفع مستوى الأمن والسلامة في الرحلات وكشف عن امتلاك الأكاديمية لأهم الأجهزة التدريبية في هذا القطاع وهو جهاز محاكاة الطيران حيث تمتلك اليوم 8 أجهزة من في حين أن الخطط التطويرية الأكاديمية تسعى إلى زيادة هذا العدد بحيث يتم في عام 2023 إلى عام 2025 زيادة أربعة في كل عام هذا كله لتقديم برامج تدريبية مصممة بعناية تراعي المتغيرات التقنية العالمية في هذا القطاع مع وجود شراكات عالمية ومحلية يأتي في مقدمتها أهم مصنعي الطيران في العالم شركة بوينج.