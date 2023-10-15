بسبب امرأة.. يحتفل العالم "بيوم المدير".. فماذا تعرف عنه؟

ومع مرور الوقت، وبعد أن استساغ الكثيرون الفكرة اعتمد عمدة ألينوي ذلك اليوم عام 1964، ليصبح معممًا على الولاية بشكل كامل، ثم من بعد ذلك أصبح على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فترة كان احتفالًا عالميًا، وأصبح عام 1984 يوم عطلة رسمية.