بسبب امرأة.. يحتفل العالم "بيوم المدير".. فماذا تعرف عنه؟

تحتفل منظمة الأمم المتحدة سنويًا، في 16 من أكتوبر باليوم العالمي للمديرين لبث روح التعاون داخل أي هيئة في العالم.
وتبدأ قصة هذا التقليد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1958 من خلال سيدة تدعى باتريشيا بايس، والتي كانت تعمل في تلك الفترة سكرتيرة لإحدى شركات التأمين في منطقة ديرفيلد بولاية ألينوي، وقد حددت ذلك اليوم ليوافق يوم ميلاد والدها، والذي كان مديرًا لها في ذات الشركة.
ومع مرور الوقت، وبعد أن استساغ الكثيرون الفكرة اعتمد عمدة ألينوي ذلك اليوم عام 1964، ليصبح معممًا على الولاية بشكل كامل، ثم من بعد ذلك أصبح على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فترة كان احتفالًا عالميًا، وأصبح عام 1984 يوم عطلة رسمية.