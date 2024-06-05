مصادر "سبق" تنفي ما يتم تداوله حول دمج طلبة المراحل الدراسية بتعليم مكة

نفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن عزم إدارة تعليم مكة المكرمة دمج المراحل الدراسية أول وثاني وثالث ورابع طفولة مبكرة وخامس وسادس وأول متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط وأول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، الابتدائي أربعة مراحل والمتوسط أربعة مراحل والثانوي أربعة مراحل.

وتفصيلاً، كشفت المصادر أن العادة جرت كل عام أن تقوم إدارة التعليم بمكة المكرمة بمخاطبة مكاتب التعليم والمدارس توضح فيه قائمة بأسماء المدارس وتوزيع طلبة الصف السادس الابتدائي المنتقلين على مدارس المرحلة المتوسطة، وطلبة الصف الثالث المتوسط على مدارس مرحلة الثانوية لمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وكذلك طلبة الصف الثالث الابتدائي بمدارس الطفولة المبكرة المنتقلين إلى الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 1446.