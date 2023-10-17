"الحازمي": لا علاج لمرض الفم واليدين والقدمين.. وفترة الشفاء من 7 إلى 10 أيام

أوضحت مديرة الصحة المدرسية سجى بنت سلطان الحازمي، بتجمع الصحي بمكة المكرمة، أن مرض الفم واليدين والقدمين مرض فيروسي مُعْدٍ، وغير خطير، وموسمي، وسريع الانتشار، وينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب، والرذاذ المتطاير من الشخص المصاب بالمرض عند العطاس.
وأضافت: من الأعراض المصاحبة الارتفاع في درجة الحرارة، والإعياء العام، وظهور طفح في اليدين والقدمين.. وقد يكون هناك تقرحات داخل الفم.
وتابعت: ومن ناحية العلاج فإن المرض يأخذ وقته، مثل أي فيروس يمر علينا، ويأخذ فترة استشفاء من 7 أيام إلى 10 أيام، ولا يوجد علاج محدد، ويتم علاج الأعراض المصاحبة كارتفاع درجة الحرارة بأخذ مسكنات وخافض حرارة.