"الحازمي": لا علاج لمرض الفم واليدين والقدمين.. وفترة الشفاء من 7 إلى 10 أيام

أوضحت مديرة الصحة المدرسية سجى بنت سلطان الحازمي، بتجمع الصحي بمكة المكرمة، أن مرض الفم واليدين والقدمين مرض فيروسي مُعْدٍ، وغير خطير، وموسمي، وسريع الانتشار، وينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب، والرذاذ المتطاير من الشخص المصاب بالمرض عند العطاس.