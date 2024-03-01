حصاد 2023.. ارتفاع صادرات المملكة من التمور بـ 14%

وأفاد النويران أن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال إستراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.