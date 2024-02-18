مجموعة مستشفيات المانع بالجبيل تفتتح عيادات خارجية جديدة مع توسعة بالخدمات المتخصصة

وقال مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: "إن مستشفى المانع ملتزم بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن، ويسعدنا أن نكون قادرين على تقديم هذه الخدمات الموسعة لتلبية احتياجات جميع مراجعينا بشكل أفضل. ويعد هذا التوسع دليلًا على التزامنا بالتفوق في مجال الرعاية الصحية وتلبية احتياجات مرضانا المتطورة، ويواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز الصحة وتوسيع نطاق الوصول من خلال التنويع".