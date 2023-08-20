"اتصال" ينهي مهام البحث عن المفقود الثمانيني بشفا الطائف

وكانت الجهات المختصّة ممثلةً في الدفاع المدني بالطائف قد تلقت بلاغًا عن اختفاء مواطن مُسِن في العقد الثامن من عمره، صباح أمس الأول الجمعة، وذلك عن طريق ذويه، ليلتحق فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بالمهمة، ويشارك في البحث عن المفقود، حيث تركز البحث في وادي ذي غزال وما جاوره، بعد ملاحظة جرة قدم تدل على ترجله من المكان نفسه، كما تمّ إخضاع بعض الآبار بالوادي للتفتيش والبحث عنه حتى فجر اليوم، حتى ورود الاتصال من المفقود على ذويه، وعليه، فقد تمّ إيقاف مهام البحث.