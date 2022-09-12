مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينقذ مريضيْن بعمليتيْ قلب معقدتين

وأوضح د.الحبيب أن المريضين راجعا المستشفى وهما يشتكيان من ألم وضغط في الجزء العلوي من الجسم، يشمل الصدر والذراع والرقبة والفك وضيقًا في التنفس، إضافة إلى أن المريض الأول عانى من تورم الساقين والقدمين وانتفاخ البطن، والشعور بالدوخة والدوار.. وتمت معاينتهما وأجريت لهما فحوصات طبية دقيقة أظهرت إصابتهما بتصلب الشرايين التاجية، وكشفت النتائج أيضًا أن الحالة الأولى تعاني بالإضافة إلى تصلب الشرايين التاجية من ضعف عضلة القلب وقصور في وظائف الكلي.