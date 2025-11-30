برعاية وزير الخارجية.. "الخريجي" يفتتح فعالية "عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية" بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأحد، فعالية "عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية" والمعرض المصاحب لها، وذلك بمقر الوزارة في الرياض، بتنظيم من الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى المملكة.