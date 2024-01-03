تأهل طلاب جدة لدور الثمانية عقب تغلبهم على "الباحة" في برنامج "فرسان التعليم"

وشهدت جولة القدية تقاربًا كبيرًا بين مستوى طلاب الفريقين، الذين تنافسوا في سرعة الإجابة عن الأسئلة العشرة، التي تنوعت بين الثقافة العامة، التاريخ، والجغرافيا، وأجاب فرسان جدة عن أسئلة تناولت ترتيب الملك سلمان بين ملوك المملكة (السابع)، وعاصمة الدولة السعودية الأولى (الدرعية)، وأول سعودي حصل على شهادة الدكتوراه (عبد العزيز الخويطر)، فيما أجاب فرسان الباحة عن أسئلة تناولت موقع حافة العالم (الرياض)، مساحة المملكة (مليوني م2)، وعمر الرسول صلى الله عليه سلم عند وفاته (63 عامًا)، لتنتهي الجولة بتقدم فرسان الباحة على فرسان جدة (18 ـ 9).