تأهل طلاب جدة لدور الثمانية عقب تغلبهم على "الباحة" في برنامج "فرسان التعليم"

بعد ساعة من المنافسة والإثارة، تأهل طلاب جدة إلى دور الثمانية عقب، تغلبهم على طلاب الباحة في الحلقة الثامنة (آخر حلقات دور الـ16) من برنامج "فرسان التعليم"، بنتيجة نهائية 52 ـ 48. وبدأ التحدي على أشده من قبل بداية الحلقة، عندما أعلن فرسان الفريقين أن هدفهم الأول والأخير الفوز والتأهل، وليس غيره.
وضم فريق فرسان جدة الطلاب: بسام المرزوقي، فجر الكعيد، رائد المرامحي، وشموخ القحطاني، فيما ضم فرسان الباحة الطلاب: سميرة الغامدي، حامد الغامدي، روان الزهراني، وفيصل العمري، وتنوعت هواياتهم بين تعلم اللغات، البرمجة، الكتابة، القراءة وركوب الخيل. ونجح مقدم البرنامج عبدالرحمن البشري في إثارة الحماس بين طلاب الفريقين، وتحفيزهم على التحدي والصمود، جولةً بعد أخرى.
وتنافس الفريقان في أربع فقرات رئيسة، وهي: "القدية، نيوم، العُلا، وروح السعودية"، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشروعات المستقبلية في المملكة.
ويتم عرض البرنامج على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.
وشهدت جولة القدية تقاربًا كبيرًا بين مستوى طلاب الفريقين، الذين تنافسوا في سرعة الإجابة عن الأسئلة العشرة، التي تنوعت بين الثقافة العامة، التاريخ، والجغرافيا، وأجاب فرسان جدة عن أسئلة تناولت ترتيب الملك سلمان بين ملوك المملكة (السابع)، وعاصمة الدولة السعودية الأولى (الدرعية)، وأول سعودي حصل على شهادة الدكتوراه (عبد العزيز الخويطر)، فيما أجاب فرسان الباحة عن أسئلة تناولت موقع حافة العالم (الرياض)، مساحة المملكة (مليوني م2)، وعمر الرسول صلى الله عليه سلم عند وفاته (63 عامًا)، لتنتهي الجولة بتقدم فرسان الباحة على فرسان جدة (18 ـ 9).
وفي "جولة نيوم"، تمكن الفريقان من استغلال الصلاحيات الممنوحة لهما، بتغيير السؤال تارة، وسحبه تارة أخرى، وتواصل التنافس بينهما في الإجابة عن أسئلة تناولت في الكيمياء، وتاريخ النفط في المملكة، وعدد المعتمرين المتوقع عام 2030. وابتسمت هذه الجولة لفرسان جدة، وتمكنوا من التقدم بنتيجة 12 نقطة، مقابل 6 نقاط لفرسان الباحة.
وفي "جولة العُلا"، تبادل الفريقان الإجابة الصحيحة عن الأسئلة المطروحة عليهم، وتناولت مناسك الحج، وأسماء الدول التي لها حدود مع المملكة، والأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد، فيما لم يتمكن الفريقان من الإجابة عن سؤال عن الأسماء الموصولة.
وجاء الحسم في جولة "روح السعودية"، عندما تمكن فرسان جدة من التعرف على الصورتين غير المكتملتين (قصر سلوى في الدرعية، وجبل اللوز في تبوك)، فيما تعرف فرسان الباحة على صورة "قاعة المرايا" في العُلا، ولم يتعرفوا على صورة "بحيرة الأصفر" في الأحساء. لتنتهي الجولة بتقدم فريق جدة، والتأهل لدور الثمانية.
ويشارك في البرنامج 64 طالبًا وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقًا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.