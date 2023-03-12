بنك التنمية الاجتماعية يخصّص 24 مليارًا لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، أن هذا الإعلان جاء عن تخصيص مبلغ "24" مليار ريال، بهدف تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك؛ لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم؛ حيث تنطلق استراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًّا".