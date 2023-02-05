معرض "ذا لاين" يكشف أسرار مدينة المستقبل

وتعد مدينة "ذا لاين" من المشاريع التنموية الأكثر جرأة على الإطلاق، ويمتد مشهدها الحضري على شكل خط مستقيم بطول 170 كيلومترًا من جبال نيوم شرقًا وحتى البحر الأحمر غربًا، وتمر المدينة بتضاريس متنوعة تضم صحاري حمراء، وجبالًا تكسوها الثلوج شتاء، وصولًا إلى خليج العقبة، في منطقة تبعد عن 40% من سكان العالم مسافة لا تزيد على 6 ساعات سفر جوًا، ويمر بقربها 13% من حجم تجارة العالم عبر البحر الأحمر.