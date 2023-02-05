معرض "ذا لاين" يكشف أسرار مدينة المستقبل

يكتشف الزائر لمعرض "ذا لاين" بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 29 أبريل 2023 ويقام في حي جاكس بمحافظة الدرعية، ما ستبدو عليه مدينة المستقبل "ذا لاين" بتصاميمها الفريدة، ويستشعر روعة طبيعتها ويتعرف إلى أسرار فكرتها الاستثنائية، التي تتضح عبر العديد من الأفلام المعروضة والمواد الإبداعية في الحدث.
ويصحب المعرض زائريه في جولة تمر بخمس أقسام، هي: نيوم وذا لاين، المرسى البحري المخفي (المارينا)، تصاميم المعيشة، نباتات نيوم، ومرآة ذا لاين، ويعرّف القسم الأول بمدينة "ذا لاين"، المدينة الرئيسية لمنطقة نيوم، ويقدم المعرض للزوار تجربة ثرية تعرفهم على جوانب المعيشة الحضرية التي يتم تنفيذها في المدينة وتصميماتها المعمارية والهندسية الفريدة.
وتأتي فكرة "ذا لاين"، التي يبرزها المعرض، من الحاجة لابتكار الحلول للمشكلات البيئية في العالم، التي تتمثل في التلوث والانبعاثات الكربونية وهدر الماء والتصحر والاحتباس الحراري، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتشجير.
وتعد مدينة "ذا لاين" من المشاريع التنموية الأكثر جرأة على الإطلاق، ويمتد مشهدها الحضري على شكل خط مستقيم بطول 170 كيلومترًا من جبال نيوم شرقًا وحتى البحر الأحمر غربًا، وتمر المدينة بتضاريس متنوعة تضم صحاري حمراء، وجبالًا تكسوها الثلوج شتاء، وصولًا إلى خليج العقبة، في منطقة تبعد عن 40% من سكان العالم مسافة لا تزيد على 6 ساعات سفر جوًا، ويمر بقربها 13% من حجم تجارة العالم عبر البحر الأحمر.
وحول مجتمعات مدينة "ذا لاين"، فهي تتكون من 12 نوعًا من المجتمعات (أحياء)، لكل مجتمع منها تصميم فريد بطول يبلغ 800 متر، وعرض 200 متر، وارتفاع 500 متر، ويستوعب كل مجتمع من 60 إلى 80 ألف نسمة، في حين تستوعب المدينة عمومًا أكثر من 9 ملايين نسمة.
ويوفر المجتمع الواحد كل الاحتياجات اليومية للسكان بوجود مدارس ومراكز صحية وملاعب وترفيه واحتياجات أساسية في مسافة لا تتعدى 5 دقائق مشيًا على الأقدام، فيما يكون الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة في مدينة ذا لاين في غضون 20 دقيقة فقط عبر قطار فائق السرعة تحت الأرض.
وستكون منطقة المرسى المخفي (المارينا) أول المجتمعات التي ستبنى في نيوم، إذ تحتوي على تحفة فريدة تتمثل في المبنى المعلق والمبني من الأعلى إلى الأسفل، إضافة إلى مرسى يستوعب 5000 سفينة ومركب، كما سيكون هناك المقر الرئيسي لإدارة نيوم.
وفي قسم "نباتات نيوم" يكشف المعرض 224 نوعًا من النباتات الصحراوية، أبرزها زهرة البنفسج، التي سيتم زراعتها خارج مدينة ذا لاين؛ لاستكمال المنظومة الطبيعية للمنطقة.
وتعكس "مرآة ذا لاين" للزوار كل تفاصيل المشروع من حيث التصاميم وأسماء المصممين العالميين الـ12، الذين شاركوا بتصميم "ذا لاين"، ومنهم مكتب HOK الذي صمم جامعة "كاوست"، وغيرها من التفاصيل الدقيقة لكل مجتمع من مجتمعات نيوم.
ويمنح المعرض الزوار فرصة للتعرف عن قرب على معالم وتصاميم مدينة ذا لاين والمناظر الطبيعية المحيطة بها، إضافةً إلى التعرّف على قطاعات نيوم المتعددة، حيث يلتقي الناس والتكنولوجيا بانسجام مع الطبيعة.
ويقدّم المعرض للزوار عروضًا مرئية وأفلامًا إعلامية تدور حول المدينة العمودية، البالغة مساحتها الإجمالية 34 كيلومترًا مربعًا فقط، ويمكن التعرف عن كثب على تفاصيل المدينة المستقبلية عبر جولات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.