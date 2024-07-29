35 ٪ للملاعب.. هذه هي المعايير التي يتم بها وزن الملف المتقدم لاستضافة كأس العالم

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد بارك ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعداداً لتسليمه لـ "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.