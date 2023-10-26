فيديو.. "التجارة" تضبط مستودعين ومعملًا قاموا بممارسات غش تجاري

ضبطت وزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الأمن الغذائي، مستودعيْن ومعملًا؛ لقيامهم بممارسات غش تجاري.
ويقوم المستودعان والمعمل بإعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة؛ لتحقيق الربح السريع.
ورصدت الفِرَق الرقابية التابعة للوزارة، عددًا من المخالفات تتمثل في تلف وسوء التخزين، وانتشار الحشرات والقوارض، كما تم ضبط الكميات المغشوشة والتالفة قبل وصولها للمستهلكين.
وأغلقت الوزارة المواقع المخالفة، وأحالت المخالفين للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.