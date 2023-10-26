فيديو.. "التجارة" تضبط مستودعين ومعملًا قاموا بممارسات غش تجاري

ورصدت الفِرَق الرقابية التابعة للوزارة، عددًا من المخالفات تتمثل في تلف وسوء التخزين، وانتشار الحشرات والقوارض، كما تم ضبط الكميات المغشوشة والتالفة قبل وصولها للمستهلكين.