مجلس أمناء جامعة المؤسس يعقد اجتماعه الأول بعد الموافقة السامية

كما شملت الموافقة تعيين أعضاء في مجلس أمناء الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، ومحمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، والدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، والدكتور أمين بن يوسف نعمان.