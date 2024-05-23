مجلس أمناء جامعة المؤسس يعقد اجتماعه الأول بعد الموافقة السامية

ترأس رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الخميس، الجلسة الأولى لمجلس أمناء الجامعة.
جاء ذلك بعد صدور الموافقة السامية مؤخرًا، على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز في دورته الثانية.
وناقش الاجتماع موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، تتعلق بالتطوير الأكاديمي، وتوسع برامج البحوث، والمشروعات التطويرية، واستراتيجية النمو المستقبلي.
ورفع "مشاط"، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الذي حظي به المجلس، مؤكدًا حرص المجلس وأعضائه على تحقيق التطلعات والطموحات.
يذكر أن الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، شملت تجديد عضوية: الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيسًا للمجلس، والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائبًا للرئيس، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، لمدة ثلاث سنوات.
كما شملت الموافقة تعيين أعضاء في مجلس أمناء الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، ومحمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، والدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، والدكتور أمين بن يوسف نعمان.