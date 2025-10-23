المدينة المنورة .. نجاح عملية عاجلة لإنقاذ مريضة من تمزق بالشريان الأورطي

وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح التام، حيث تم إيقاف النزيف واستقرت الحالة الصحية للمريضة، التي نُقلت بعد ذلك إلى قسم العناية المركزة لاستكمال الخطة العلاجية، قبل أن تغادر المستشفى إلى منزلها وهي في حالة صحية مستقرة ولله الحمد.