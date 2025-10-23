المدينة المنورة .. نجاح عملية عاجلة لإنقاذ مريضة من تمزق بالشريان الأورطي
تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن غير المستجيب للعلاج، بعد أن شعرت بآلام حادة ومفاجئة في الصدر والظهر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة نُقلت فورًا إلى قسم الإصابات والطوارئ، حيث جرى التعامل مع حالتها بشكل عاجل لتثبيت وضعها الصحي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي أظهرت وجود تمزق نزفي حاد في الشريان الأورطي ممتد إلى الشرايين المغذية لأعضاء البطن.
وعلى الفور، بادر فريق جراحة الأوعية الدموية المتخصص بإجراء عملية عاجلة لإصلاح الشريان المتمزق وإيقاف النزيف، من خلال تثبيت دعامة داخل الشريان الأورطي الصدري باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتطورة.
وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح التام، حيث تم إيقاف النزيف واستقرت الحالة الصحية للمريضة، التي نُقلت بعد ذلك إلى قسم العناية المركزة لاستكمال الخطة العلاجية، قبل أن تغادر المستشفى إلى منزلها وهي في حالة صحية مستقرة ولله الحمد.