للمرة الأولى منذ هزيمته في الانتخابات.. "ترامب" يعود إلى واشنطن

وما زال الرئيس الجمهوري السابق يشدد في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه عام 2020، لكن الناطق باسم "معهد أميركا فيرست بوليسي" ذكر أن "ترامب" سيتطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء، وسيلقي خطابًا بشأن سياسته.