للمرة الأولى منذ هزيمته في الانتخابات.. "ترامب" يعود إلى واشنطن

يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض بعد محاولته الفاشلة قلب نتيجة الانتخابات، التي خسر فيها أمام جو بايدن.
ويظهر "ترامب" علناً في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشأن أحداث السادس من يناير 2021، عندما اقتحم أنصار له الكونجرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يلقي "ترامب"، الذي يبدو أنه يخطط للفوز مجدداً بالرئاسة عام 2024، خطاباً أمام "معهد أميركا فيرست بوليسي"، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه، وفقاً لـ"فرانس 24"
وما زال الرئيس الجمهوري السابق يشدد في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه عام 2020، لكن الناطق باسم "معهد أميركا فيرست بوليسي" ذكر أن "ترامب" سيتطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء، وسيلقي خطابًا بشأن سياسته.
ويستبعد أن ينحرف خطاب "ترامب" كثيراً عن مساره المعتاد القائم عادة على مزيج ملتهب من القومية اليمينية والخطاب المناهض للهجرة ونظريات المؤامرة المرتبطة بالانتخابات.