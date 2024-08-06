المملكة ترأس الاجتماع التشاوري لفريق مراجعة ميثاق العمل العربي المشترك

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -إدارة الشؤون القانونية- اليوم، اجتماعًا تشاوريًّا لفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.