المملكة ترأس الاجتماع التشاوري لفريق مراجعة ميثاق العمل العربي المشترك

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -إدارة الشؤون القانونية- اليوم، اجتماعًا تشاوريًّا لفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وتناول الاجتماع مرئيات الدول بشأن نتائج الاجتماع السادس عشر للفريق الذي عُقد منذ شهرين حول مراجعة ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع للجنة الأم المعنية بتطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك.
ويأتي انعقاد الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في البحرين بشهر مايو الماضي؛ لاستكمال دراسة تطوير وتحديث جامعة الدول العربية.