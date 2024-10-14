قائمة الصدارة لـ5 مناطق.. 17% نموًّا في سجلات أنشطة النوادي الرياضية بالمملكة

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث سجلات أنشطة النوادي الرياضية بالمملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، تشمل "2605 سجلًّا في الرياض، و1968 بمكة، و1149 في الشرقية، و330 بعسير، وأخيرًا 321 في المدينة المنورة".