قائمة الصدارة لـ5 مناطق.. 17% نموًّا في سجلات أنشطة النوادي الرياضية بالمملكة

أكدت وزارة التجارة، أن سجلات أنشطة النوادي الرياضية بالمملكة شهدت نموًّا بنسبة 17% بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن هذا النمو يأتي على خلفية ما شهدته السجلات؛ حيث تم تسجيل 7481 سجلًّا بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الجاري، مقابل 6412 سجلًّا في الربع الثالث من عام 2023 الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث سجلات أنشطة النوادي الرياضية بالمملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، تشمل "2605 سجلًّا في الرياض، و1968 بمكة، و1149 في الشرقية، و330 بعسير، وأخيرًا 321 في المدينة المنورة".