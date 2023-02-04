اختتم أعماله.. مؤتمر ألزهايمر يطرح عددًا من القضايا العملية والأفكار والحلول المبتكرة

من جانبه تناول أخصائي العلاج الطبيعي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية عماد يوسف مفتاح، موضوعه العلمي حول "دور العلاج الطبيعي والوقاية من التدهور المعرفي"، متطرقًا إلى تفاصيل أهمية العلاج الطبيعي وتقديم العلاج اللازم لمرضى ألزهايمر، بينما ناقش استشاري طب الشيخوخة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور هاشم بالبيد، "مرض ألزهايمر واستمرارية الرعاية الصحية"، متحدثًا عن الأهمية القصوى للتشخيص الطبي، ووضع خطة علاجية تتضمن تقييمًا شاملًا، مع الأخذ في الاعتبار الأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها مرضى ألزهايمر.