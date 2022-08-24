"النقل" تُنفذ أعمال السلامة على مشروع طريق "الليث - غميقة"

تأتي هذه الجهود التي قامت بها الوزارة لرفع مستوى السلامة على الطرق المفردة كافة بالمملكة، بما فيها طريق الليث - غميقة، إضافةً إلى تحسين جودة الطرق، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.