شرطة القصيم تحبط ترويج مواد مخدرة بمدينة بريدة

قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطنين بمدينة بريدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، ومبالغ مالية، وجـرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.