الرصاصة القاتلة.. "المسند" معلقاً على "فيديو لتساقُط البَرَد في الصين": أندر من النادر!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن من رحمة الله بعباده أن يسقط البَرَد بأحجام صغيرة أو متوسطة، وقليل ما يكون كبيراً.
وأرفق "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، "مقطع فيديو من قوانغشي في الصين" وقال: "أما أن يكون -البَرَد- في حجم ما تشاهده في الفيديو، فهذا أندر من النادر، وأقل من القليل بفضلٍ من الله تعالى".
وأوضح أن "الحالة الجوية تلك تتطلب ظروفاً جوية وأركاناً أساسية يجب أن تتوافر في الحالة، ومنها: قوة التيار الساخن الصاعد الذي يقوم بدوره في بناء حبات البَرَد، فكلما نزل البَرَد من قمة السحابة، رُفع عبر آلية التيار الصاعد إلى أعلى، ومن ثم يلتحم بالبَرَد قطرات المطر التي تتجمَّد على حبة البَرَد مكوّنة أغلفة ثلجية مكوّرة بعضها فوق بعض، حتى يكون للبَرَد شكل البصل في أغلفته وطبقاته.
وأضاف: "بعد أن يتعاظم البَرَد حجماً ووزناً يكون أقوى من أن تحمله الرياح الصاعدة إلى أعلى مرة ثانية؛ فيهوي إلى الأرض كالرصاصة القاتلة، (فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ)".
وأبان أن "أكبر حبة بَرَد سُجلت عالمياً يبلغ وزنها 1.02 كغم سقطت عام 1986 في بنغلاديش.