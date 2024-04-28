الرصاصة القاتلة.. "المسند" معلقاً على "فيديو لتساقُط البَرَد في الصين": أندر من النادر!

وأوضح أن "الحالة الجوية تلك تتطلب ظروفاً جوية وأركاناً أساسية يجب أن تتوافر في الحالة، ومنها: قوة التيار الساخن الصاعد الذي يقوم بدوره في بناء حبات البَرَد، فكلما نزل البَرَد من قمة السحابة، رُفع عبر آلية التيار الصاعد إلى أعلى، ومن ثم يلتحم بالبَرَد قطرات المطر التي تتجمَّد على حبة البَرَد مكوّنة أغلفة ثلجية مكوّرة بعضها فوق بعض، حتى يكون للبَرَد شكل البصل في أغلفته وطبقاته.