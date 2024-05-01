"السديس": "الشؤون الدينية" و"الإفتاء" جناحان يحلّقان في نفع وخدمة المسلمين

قدّم رئيسُ الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على دعمه لإقامة النسخة الثانية من "ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"، والتي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لأول مرة في رحاب المسجد النبوي.
جاء ذلك خلال لقائه مع سماحة المفتي بمكتبه في الرياض؛ لاستعراض الترتيبات والاستعدادات لإقامة الندوة المرتقبة، وأوراق البحوث العلمية، وكافة تفاصيل برنامج الندوة، مؤكّدًا أنّه وجد كلّ الدعم لتنظيمها في رحاب المسجد النبوي؛ لما تجسّد من عناية الدولة بالفتوى، وأثرها المباشر على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم ومناسكهم.
وبيّن أن رئاسةَ الشؤون الدينية حريصةٌ على تعزيز جانب الشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ حيث يعدُّ هذان القطاعان جناحَيْن يحلّقان في نفع المسلمين، وأن الموافقة السامية على إقامة الندوة دعم كبير للتحول في أساليب الفتوى وتيسيرها ورقمنتها، والقضاء على الفتاوى الشاذة، بجهود تكاملية بين رئاسة الشؤون الدينية والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد نظّمت النسخة الأولى من الندوة تحت عنوان "الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما" في المسجد الحرام العام الماضي، وتأتي أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم.