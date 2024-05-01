"السديس": "الشؤون الدينية" و"الإفتاء" جناحان يحلّقان في نفع وخدمة المسلمين

وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد نظّمت النسخة الأولى من الندوة تحت عنوان "الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما" في المسجد الحرام العام الماضي، وتأتي أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم.