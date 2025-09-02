وزير العدل: الأصول المهنية في التقاضي أساس لجودة المخرجات العدلية

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للهيئة اليوم ولقائه عددًا من المحامين والمحاميات، حيث رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام كبير، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين بما يعزز تطوير المهنة ويرتقي بأدائها.