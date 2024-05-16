منجم الذهب الأبيض.. "العوشزية" في عيون الرحالة "الريحاني" و"فلبي"

بحيرة الملح الواقعة في بلدة العوشزية هي عبارة عن بحيرة ملحية لها مسميات عديدة منها "سبخة العوشزية" و"مملحة العوشزية" و"بحيرة الملح"، وهي منطقة منخفضة تقع وسط المركز وتجتمع فيها مياه الأمطار في الشتاء فتشكل بحيرة مائية ضخمة تستمر طوال فترة فصل الشتاء، ومن ثم تتحول إلى ملح الطعام الأبيض في الصيف بعد تبخر المياه، وتقدر أطوال البحيرة بـ10 كلم طولًا، وعرضها ٣ كلم تقريبًا، ويخترقها طريق معبد بطول 2.5 كلم.