انتبه قبل مشاركتها.. "سدايا" تحذّر من الكشف عن البيانات الشخصية والحسّاسة

أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن نظام حماية البيانات الشخصية، يستهدف التوعية بأهمية المحافظة عليها وحمايتها وعدم مشاركتها مع الآخرين.
وأضافت "سدايا"، أن البيانات الشخصية تشمل "الاسم، ورقم الهوية الشخصية، وأرقام التواصل والعناوين وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام السجلات والممتلكات الشخصية".
وفيما يخص البيانات الحسّاسة، أوضحت الهيئة أنها تشمل "الأصل العرقي، والبيانات الوراثية، والسجل الصحي والجنائي، وبيانات السمات الحيوية، والبيانات الوراثية والصحية".
ونبَّهت إلى حق الشخص في معرفة الغرض الذي تمّ بناءً عليه معالجة بياناته، وطلب تصحيح بياناته الشخصية أو إتمامها أو تحديثها، وإتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من معالجتها.