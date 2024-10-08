انتبه قبل مشاركتها.. "سدايا" تحذّر من الكشف عن البيانات الشخصية والحسّاسة

ونبَّهت إلى حق الشخص في معرفة الغرض الذي تمّ بناءً عليه معالجة بياناته، وطلب تصحيح بياناته الشخصية أو إتمامها أو تحديثها، وإتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من معالجتها.