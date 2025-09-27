المالك: قرار تثبيت الإيجارات خطوة شجاعة لحماية المواطنين وتهدئة السوق

واختتم المالك مقاله بالتأكيد على أن المملكة تعيش "عهدًا من البناء والإصلاح، لا يعرف التوقف"، في ظل رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، مؤكدًا أن العمل مستمر لتحقيق الأهداف الطموحة، دون تهاون أو تأخير، وأن المملكة "تتغير بسرعة، وتتحرك بثقة، برؤية واضحة، ومتابعة دقيقة من القيادة".