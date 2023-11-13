بشعار "قمرًا على رمال الصحراء".. احتفال "نور الرياض 2023" ينطلق نهاية نوفمبر

تنطلق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023" خلال الفترة من 18 جمادى الأولى إلى 16 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023 م، لمدة (17 يومًا)، تحت شعار "قمرًا على رمال الصحراء"، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فنانًا من السعودية.