بشعار "قمرًا على رمال الصحراء".. احتفال "نور الرياض 2023" ينطلق نهاية نوفمبر

تنطلق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023" خلال الفترة من 18 جمادى الأولى إلى 16 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023 م، لمدة (17 يومًا)، تحت شعار "قمرًا على رمال الصحراء"، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فنانًا من السعودية.
وفي التفاصيل، أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لـ"برنامج الرياض آرت"، أن "احتفال نور الرياض 2023" يتضمن أكثر من 120 عملاً فنيًا، تُقام في خمسة مراكز، تتوزع في أنحاء العاصمة، وتشمل: مركز الملك عبدالله المالي، وحي جاكس، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار.. مُشكّلة رحلة فنية من خمسة فصول، تربط قلب العاصمة بأطراف الصحراء.
وبيَّن المهندس "الهزاني" أن اختيار مراكز الاحتفال جاء بناء على أهمية هذه المواقع في مدينة الرياض، ولضمان سهولة وصول الزوار من فئات المجتمع كافة للاستمتاع بالأعمال الفنية والبرامج والأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال.
وتحتضن المراكز الخمسة تركيبات فنية ضوئية على نطاق واسع، إلى جانب الانعكاسات الضوئية التي تُنفَّذ على عدد من المباني، وعروض "طائرات الدرون" والأعمال الفنية التفاعلية، التي تدعو إلى التأمل في المسافة بين صخب المدينة وهدوء الصحراء، والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وأشار "الهزاني" إلى أن احتفال هذا العام يضم معرضًا مصاحبًا بعنوان "الإبداع ينورنا والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس بالدرعية، لمدة (3 أشهر)، خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م، بمشاركة 32 فنانًا من أنحاء العالم كافة.
ويأتي "احتفال نور الرياض 2023" للإسهام في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة السعودية، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفن للمجتمع.. ويُعدُّ بمنزلة منصة للتبادل الفني والثقافي لتحقيق أهداف "برنامج الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية، وتعزيز الاقتصاد الثقافي في السعودية.
ويُقام احتفال "نور الرياض 2023" تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنيين المحليين والدوليين، هم: القيم الفني الرئيسي جيروم سانس، والقيمون الفنيون بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافة إلى القيمَين الفنيَّين للمعرض المصاحب، وهما: القيم الفني الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والقيم الفني مايا العذل، اللذان كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.