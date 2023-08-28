المعاناة تصل لـ20 ساعة متواصلة.. انقطاع الكهرباء والحرارة يؤرقان أهالي أحد ثربان بالمجاردة

اشتكى عدد من أهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، من تكرر انقطاع الكهرباء عن منازلهم المنتشرة في عدة قرى واستمرارها لساعات طويلة كما حدث نهاية الأسبوع الماضي منذ عصر الأربعاء وحتى ما قبل ظهر الخميس؛ مما دفع إدارات المدارس لتفعيل صلاحياتها بمنع الحضور للطلاب.
وقال عبدالله أحمد الشهري لـ"سبق": مع كل حالة ممطرة نعاني من انقطاع التيار الكهربائي في قرى مركز أحد ثربان، وتستمر لساعات طويلة كان آخرها عصر الأربعاء الماضي، استمرت في انقطاعها حتى الحادية عشرة من صباح الخميس، وسط أجواء حارة مع الكثير من القوارض والزواحف والبعوض؛ مضيفًا: "بسبب هذه الانقطاعات المتكررة مع حرارة الأجواء تأثرت المدارس التي تزيد على 5 بمراحل مختلفة للجنسين، وفعلت إداراتها صلاحياتهم الممنوحة مراعاةً لطلاب وطالبات المدارس، وحفاظًا على الممتلكات الحكومية من التلف.
وأضاف محمد علي صابر: "مشكلتنا مع انقطاع الكهرباء في قرى مركز أحد ثربان أزلية، وبرغم اهتمام حكومتنا الرشيدة في كل ما من شأنه راحة المواطن؛ فإن الانقطاع الكهربائي مستمر في درجات حرارة تزيد على 40 درجة مقرونة بالزواحف السامة والبعوض والحشرات؛ ناهيك عن مرضى يعيشون بأجهزة على الكهرباء ونساء وأطفال.
وناشد الأهالي المسؤولين بحل جذري لهذه الانقطاعات التي يعيشونها بشكل يومي في مواسم الأمطار على الرغم من تحصيل الشركة رسوم الخدمة بشكل دوري.