المعاناة تصل لـ20 ساعة متواصلة.. انقطاع الكهرباء والحرارة يؤرقان أهالي أحد ثربان بالمجاردة

وقال عبدالله أحمد الشهري لـ"سبق": مع كل حالة ممطرة نعاني من انقطاع التيار الكهربائي في قرى مركز أحد ثربان، وتستمر لساعات طويلة كان آخرها عصر الأربعاء الماضي، استمرت في انقطاعها حتى الحادية عشرة من صباح الخميس، وسط أجواء حارة مع الكثير من القوارض والزواحف والبعوض؛ مضيفًا: "بسبب هذه الانقطاعات المتكررة مع حرارة الأجواء تأثرت المدارس التي تزيد على 5 بمراحل مختلفة للجنسين، وفعلت إداراتها صلاحياتهم الممنوحة مراعاةً لطلاب وطالبات المدارس، وحفاظًا على الممتلكات الحكومية من التلف.