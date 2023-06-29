"العجلان": 1200 خدمة صحية قُدّمت لضيوف برنامج خادم الحرمين بالمشاعر

أكد الأستاذ والاستشاري بكلية الطب بجامعة الملك سعود عبدالمجيد بن محمد العجلان المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة خصصت 8 عيادات طبية لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4950 حاجًا وحاجةً من 90 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في مقارّ إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث قدّمت العيادات أكثر من 1200 خدمة طبية منذ بدء موسم الحج، وحتى أول أيام التشريق من ذي الحجة لعام 1444هـ.