"العجلان": 1200 خدمة صحية قُدّمت لضيوف برنامج خادم الحرمين بالمشاعر

أكد الأستاذ والاستشاري بكلية الطب بجامعة الملك سعود عبدالمجيد بن محمد العجلان المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة خصصت 8 عيادات طبية لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4950 حاجًا وحاجةً من 90 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في مقارّ إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث قدّمت العيادات أكثر من 1200 خدمة طبية منذ بدء موسم الحج، وحتى أول أيام التشريق من ذي الحجة لعام 1444هـ.
وأوضح "العجلان" أن العيادات الطبية خاصة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين يشارك فيها طاقم طبي متخصص، إلى جانب وجود سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادة بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.
وكشف "العجلان" أن العيادات الطبية قدّمت أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وحالتهم جيدة وليست هناك أي حالة حرجة، وتم التعامل مع جميع الحالات في العيادات وإعطائهم العلاج المناسب لهم، بمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجّه بمضاعفة الجهود لراحة المستضافين كي يؤدوا مناسكهم بكلّ يسر وسهولة.
وعبّر ضيوف البرنامج عن فرحتهم الغامرة منذ أن وطئت أقدامهم الديار المقدسة، وخلال تنقلهم بالمشاعر المقدسة، وسط الحفاوة التي تلقّوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، وتوفير كل إمكانات الراحة لهم ومنها توفير العيادات الطبية، رافعين أكفّ الضراعة إلى الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يقدم جلّ اهتمامه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.