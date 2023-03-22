"شؤون المسجد النبوي" ترفع جاهزيتها لاستقبال المصلين والزوار لصلاة العشاء والتراويح

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار لصلاة العشاء والتراويح في أول ليلة من رمضان، وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير والمرافق المحيطة به، وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صوره وأبهى حلة ليؤدي المصلون والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.