على هامش سيتي سكيب.. اتفاقية بين "NHC" و"نجوم السلام" لإنشاء "مراكز الأحياء التجارية" في ضاحية الفرسان

يُذكر أن شركة “نجوم السلام” تأسست في الرياض على يد رجل الأعمال “جارالله بن عبد الله العضيب” عام 1413هـ، وتحولت إلى شركة قابضة في عام 1436هـ. وتتنوع استثماراتها العقارية التي تتجاوز 500 مشروع في أنحاء المملكة ودول الخليج، ما يعكس خبرتها التي تمتد لأكثر من 33 عامًا في القطاع العقاري؛ لتترجم أهدافها بشعار "معًا نبني الوطن".