على هامش سيتي سكيب.. اتفاقية بين "NHC" و"نجوم السلام" لإنشاء "مراكز الأحياء التجارية" في ضاحية الفرسان

وقعت شركة NHC اتفاقية تعاون مع شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري؛ بهدف إنشاء مشروع مراكز الأحياء التجارية في ضاحية الفرسان بالعاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الضاحية.
وقَّع الاتفاقية عن "NHC" الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي، وعن "نجوم السلام" الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالله بن جارالله العضيب، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الثانية، الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.
ويمتد مشروع مراكز الأحياء التجارية على مساحة تزيد عن 41 ألف متر مربع من الأراضي التجارية، ويُعدّ واحدًا من عدة مشاريع لـ"نجوم السلام" في ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية بالمملكة، إذ تتولى "NHC" الإشراف على تطويرها بمساحة تتخطى 35 مليون متر مربع، وتضمّ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 190 مرفقًا متنوعًا ومسطحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع.
ويأتي ذلك بعد أيام من طرح شركة نجوم السلام 771 وحدة سكنية في مشروع "رسن فيلج" بضاحية الفرسان بالشراكة مع NHC، حيث أتاحت للراغبين بالشراء تسجيل الاهتمام بالمشروع تمهيدًا للحجز، وذلك بعد نجاحها في استكمال بيع كافة وحدات مشروع فلل رسن البالغ عددها 658 وحدة.
يُذكر أن شركة “نجوم السلام” تأسست في الرياض على يد رجل الأعمال “جارالله بن عبد الله العضيب” عام 1413هـ، وتحولت إلى شركة قابضة في عام 1436هـ. وتتنوع استثماراتها العقارية التي تتجاوز 500 مشروع في أنحاء المملكة ودول الخليج، ما يعكس خبرتها التي تمتد لأكثر من 33 عامًا في القطاع العقاري؛ لتترجم أهدافها بشعار "معًا نبني الوطن".