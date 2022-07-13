تتكرر مرتين سنويًا .. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا الجمعة

وتفصيلاً، أوضح ذلك الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وقال إن هذه الظاهرة التي تتكرر مرتين سنويًا على مكة يمكن من خلالها تصحيح وتحديد اتجاه القبلة من أي مكان يُشاهد الشمس لحظة التعامد.