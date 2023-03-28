"المطيري": صناعة العطور رافداً مهماً للاقتصاد والمنتج المحلي فرض نفسه

شهدت مدينة عنيزة امس انطلاق معرض داري للعطور والأزياء الثاني والذي يمتد لمدة خمسة عشر يوم.
ويهدف المعرض لتشجيع الصناعة المحلية وإبراز المنتج الوطني من العطور والأزياء وتوفير نقاط بيع وتسويق لرواد الأعمال المبتدئين في هذا المجال الاستثماري الواعد الذي يجد إقبالاً من المتسوقين،وخلق فرص اقتصادية كما تذكر رؤية المملكة التي تنادي بتعزيز الصناعة الوطنية ودعمها حتى تزاحم العلامات التجارية العالمية.
وأوضح المشرف العام على المعرض محمد المطيري ان المعرض يسعى لتحقيق عدة أهداف يأتي من أبرزها تشجيع الصناعات المحلية ورواد الأعمال المختصين في مجال العطور والأزياء من الجنسين وإتاحة المجال لخلق حراك اقتصادي لهم والاستفادة من الخبرات العملاقة في هذا المجال والمتواجدة في المعرض".
وأضاف المطيري ان :تجارة العطور تعد رافداً مهماً للاقتصاد والتجار السعوديين لهم اليد الطولى في إنتاج وصناعة العطور ويوجد علامات تجارية سعودية أسهمت برفع المنتج المحلي السعودي عالمياً فالمملكة اليوم تُنمي وتعزز المنتج الوطني في كل الصناعات ليس في مجال الغذاء فقط".
وأشار الى انه تم استقطاب ماركات خليجية معروفة وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض ومن الأهداف خلق فرص عمل للشباب والشابات بهدف اكتساب المعرفة وهذا يأتي توافقاً مع رؤية ٢٠٣٠".