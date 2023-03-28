"المطيري": صناعة العطور رافداً مهماً للاقتصاد والمنتج المحلي فرض نفسه

وأوضح المشرف العام على المعرض محمد المطيري ان المعرض يسعى لتحقيق عدة أهداف يأتي من أبرزها تشجيع الصناعات المحلية ورواد الأعمال المختصين في مجال العطور والأزياء من الجنسين وإتاحة المجال لخلق حراك اقتصادي لهم والاستفادة من الخبرات العملاقة في هذا المجال والمتواجدة في المعرض".