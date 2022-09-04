الأعلى في تاريخه.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال أغسطس

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتمتع بقدرات لوجستية وتشغيلية فائقة، إذ يبلغ عدد أرصفته حاليًا 43 رصيفًا مُكتملة التجهيزات يُمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، ويضم الميناء معدات مناولة حديثة تستطيع مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات، ومحطتين للبضائع العامة، إلى جانب محطات المساندة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين لاستيعاب السفن حتى 215 مترًا طولًا، وقد رُبط الميناء بالميناء الجاف بالرياض.