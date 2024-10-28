الوطنية للإسكان NHC تبدأ تطوير وتشغيل منصتي "بلدي" و"فرص"

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان NHC شاركت في القمة العالمية للبروبتك كشريك استراتيجي، وتعتبر القمة نقطة التقاء بين التكنولوجيا وقطاع العقار، وتُسهِم في مواكبة التطورات حفاظاً على عنصر المنافسة في عصر التقدم التكنولوجي السريع، وكان لقطاع العقار نصيباً كبيراً منها خلال هذه الرحلة، وتشكل تقنيات العقار في المملكة العربية السعودية جزءاً مهماً من رؤية 2030، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز مجال الابتكار واستخدام التقنيات الذكية، وتمكين ريادة الأعمال وتطوير منصات داعمة تُوظِّف تقنيات السوق وترفع من مستوى الموثوقية.