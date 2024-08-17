"الأرصاد" يُوفِّر معلومات الطقس على مدار الساعة بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات

أكد المركز الوطني للأرصاد في بيان له عن حالة الطقس غدًا استمرار الأمطار على المرتفعات الجنوبية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على منطقتَيْ الرياض والشرقية، والرطوبة على المدن الساحلية، والضباب على مدن وقرى المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى.
وأوضح حسين بن محمد القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن المركز مع بدء العام الدراسي الجديد غدًا سيرفع من مستوى الجاهزية والتنسيق مع وزارة التعليم؛ للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر في مناطق السعودية، ودعم الوزارة بمعلومات الطقس على مدار الساعة.
وأشار إلى توفير جميع البيانات المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية بسرعة ودقة؛ لتعزيز الاستجابة الفعالة، وعرض استعدادات المركز وبرامجه التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية معلومات الأرصاد وعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة، وتعزيز فهم الطلاب للظواهر الجوية، وكيفية التعامل معها بأمان.
ودعا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، واستمرار التنسيق بين المركز ووزارة التعليم لضمان أن تكون المدارس مهيأة للتعامل مع أي تغيرات جوية محتملة، مع توفير الدعم والمعلومات اللازمة للمعلمين والإداريين في ظل تقديم المركز الوطني للأرصاد أفضل الخدمات والمعلومات لضمان سلامة الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم.