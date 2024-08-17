"الأرصاد" يُوفِّر معلومات الطقس على مدار الساعة بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات

وأوضح حسين بن محمد القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن المركز مع بدء العام الدراسي الجديد غدًا سيرفع من مستوى الجاهزية والتنسيق مع وزارة التعليم؛ للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر في مناطق السعودية، ودعم الوزارة بمعلومات الطقس على مدار الساعة.