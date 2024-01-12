وكيل "الشؤون الإسلامية" يلتقي ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي؛ أمس، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، من الدفعة الـ 15 من المستضافين ضمن البرنامج في مكة المكرّمة، مساء اليوم، البالغ عددهم 250 ضيفًا، يمثلون 14 دولة آسيوية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمقر الاستضافة بمكة المكرّمة.