معاناة كبيرة للمتجهين والمراجعين لمستشفى العارضة العام.. لهذا السبب

ووصف السكان الذهاب للمستشفى الجديد الذي أُنشئ على ضفاف وادي جازان شمالاً وبعض القرى بالسفر، موضحين أن تقاطع الدوران كان من المفترض أن يكون قريبًا من مبنى المستشفى، والآخر المخصص لخدمة المحال وُضع على مسافة بعيدة؛ ما يُشكِّل عبئًا على المراجعين، ولاسيما الحالات الحرجة منها التي تحتاج إلى تدخُّل سريع.