بالتعاون مع وزارة الرياضة ... مغربي الصحية تنظم سباقًا للتوعية بمرض السكري في جدة

بالتعاون مع وزارة الرياضة، نظّمت مجموعة مغربي الصحية، سباق التوعية بمرض السكري في محافظة جدة، بمشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري، بهدف تسليط الضوء على تأثير المرض في صحة العين وتشجيع تبني أنماط حياة صحى، ودعم الممارسات الوقائية.
جاءت الفعالية، بالتنسيق مع مجتمع جدة للجري(Jeddah Running Community) ، وهدفت إلى الجمع بين النشاط البدني والتثقيف الصحي، في إطار العمل المشترك لتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع. وشارك في السباق أطباء ومتخصصون صحيون إلى جانب مرضى السكري وأسرهم وعدد من المهتمين بالرياضة والنشاط البدني، في أجواء اتسمت بالتفاعل والتضامن والتوعية بأهمية الفحص المبكر للحفاظ على البصر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية، الأستاذ معتصم علي رضا، إن تنظيم السباق يأتي في إطار الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي داخل المجتمع، موضحًا أن مرض السكري يُعد من الأسباب الرئيسة لفقدان البصر حول العالم، وأن تعزيز الثقافة الصحية والفحوصات الدورية للعين يشكلان عنصرًا أساسيًا في الحد من المضاعفات البصرية المرتبطة بالمرض.
وأكد في تصريح له خلال السباق، على أهمية المبادرات المجتمعية التي تجمع بين النشاط البدني والتثقيف الصحي في دعم جهود الوقاية وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز هذا الاتجاه.
من ناحيته، أوضح رئيس وحدة الشبكية في مغربي الصحية، الدكتور وليد التركي، أن ارتفاع معدلات السكري في المملكة يتطلب تكثيف جهود الوقاية، مبينًا أن التطور في تقنيات الكشف المبكر، ومنها أنظمة الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهم في التعرف المبكر على التغيرات في شبكية العين قبل ظهور الأعراض. وشدد على أن الفحص الدوري للعين وثقافة الوقاية يمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من مضاعفات المرض والحفاظ على البصر.
وشهدت الفعالية حضور عدد من المشاركين والضيوف الذين أعربوا عن تقديرهم لتنظيم هذا الحدث المجتمعي، مشيدين بدعم وزارة الرياضة وجهودها في تعزيز المبادرات التي تجمع بين النشاط البدني والتثقيف الصحي.
واختُتم السباق بحفل تكريمي للمشاركين والمتطوعين، جرى خلاله توزيع الميداليات والهدايا التقديرية تقديرًا لمساهمتهم في نشر الوعي بمرض السكري ومخاطره على صحة العين.
وتؤكد هذه المبادرة استمرار التعاون بين مغربي الصحية والجهات الرسمية في تنظيم الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوقاية، وتحفيز الوعي الصحي، والحد من المضاعفات المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما يتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمعات أكثر صحة ووعيًا.