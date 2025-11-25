بالتعاون مع وزارة الرياضة ... مغربي الصحية تنظم سباقًا للتوعية بمرض السكري في جدة

من ناحيته، أوضح رئيس وحدة الشبكية في مغربي الصحية، الدكتور وليد التركي، أن ارتفاع معدلات السكري في المملكة يتطلب تكثيف جهود الوقاية، مبينًا أن التطور في تقنيات الكشف المبكر، ومنها أنظمة الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهم في التعرف المبكر على التغيرات في شبكية العين قبل ظهور الأعراض. وشدد على أن الفحص الدوري للعين وثقافة الوقاية يمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من مضاعفات المرض والحفاظ على البصر.